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Tensão diplomática

Brasil vê 'com surpresa o tom ofensivo' de ataques da Venezuela contra Lula e autoridades

Na quinta (31) a Polícia Nacional Bolivariana, da Venezuela, publicou em suas redes sociais uma foto com a bandeira do Brasil ao fundo e a silhueta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) junto com a mensagem: "Quem mexe com a Venezuela se dá mal"

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 17:34

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 nov 2024 às 17:34
O Itamaraty divulgou nota nesta sexta-feira, 1º, em que diz que o governo brasileiro "constata com surpresa o tom ofensivo adotado por manifestações de autoridades venezuelanas em relação ao Brasil e aos seus símbolos nacionais". Nesta quinta, 31, a Polícia Nacional Bolivariana, da Venezuela, publicou em suas redes sociais uma foto com a bandeira do Brasil ao fundo e a silhueta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) junto com a mensagem: "Quem mexe com a Venezuela se dá mal".
A mensagem ocorre em meio à escalada das tensões diplomáticas entre o petista e o país vizinho após o veto brasileiro à entrada de Caracas no Brics. A relação entre Lula e Maduro está abalada desde as eleições na Venezuela, em julho, permeada por denúncias de fraude. O governo brasileiro ainda não reconheceu a vitória do presidente venezuelano.
Na quinta-feira (31) polícia venezuelana publicou em suas redes sociais uma foto com a bandeira do Brasil ao fundo e a silhueta de Lula (PT) junto com a mensagem: "Quem mexe com a Venezuela se dá mal" Crédito: Reprodução
"A opção por ataques pessoais e escaladas retóricas, em substituição aos canais políticos e diplomáticos, não corresponde à forma respeitosa com que o governo brasileiro trata a Venezuela e o seu povo", complementa a nota.
O Itamaraty também disse que o Brasil "sempre teve muito apreço ao princípio da não-intervenção e respeita plenamente a soberania de cada país e em especial a de seus vizinhos".
Sobre as eleições venezuelanas, o Itamaraty disse que o interesse do governo brasileiro se justifica pela "condição de testemunha dos Acordos de Barbados, para o qual foi convidado, assim como para o acompanhamento do pleito de 28 de julho".
"O governo brasileiro segue convicto de que parcerias devem ser baseadas no diálogo franco, no respeito às diferenças e no entendimento mútuo", conclui o Itamaraty na nota.

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