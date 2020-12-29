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Em memorando

Brasil e Reino Unido assinam cooperação sobre inovação digital

Ministério da Economia explicou que o país europeu passará a colaborar para a criação de estratégias e a aplicação de soluções em prol dos serviços públicos brasileiros.

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 18:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2020 às 18:28
computador
O portal único do governo federal, gov.br, reúne mais de quatro mil serviços, sendo que 65% podem ser solicitados apenas por via digital. Crédito: Vojtech Okenka/ Pexels
Brasil e Reino Unido assinaram hoje (29) um memorando de entendimento para impulsionar a cooperação na área de transformação digital. Em nota, o Ministério da Economia explicou que o país europeu passará a colaborar de forma sistemática para a criação de estratégias e a aplicação de soluções em prol dos serviços públicos brasileiros.
Na prática, a digitalização, a transparência, a governança de dados, a inovação e a acessibilidade serão enfatizadas, disse.
O documento foi assinado pelo secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Luis Felipe Monteiro, e a encarregada de Negócios da Embaixada Britânica, ministra-conselheira Liz Davidson.
O Reino Unido está nas primeiras colocações nos rankings de governo digital da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e adotou uma estratégia bem-sucedida de centralização de canais, que foi uma das inspirações para a construção do nosso gov.br, ressalta Monteiro, na nota.

PORTAL 

O portal único do governo federal, gov.br, reúne mais de quatro mil serviços, sendo que 65% podem ser solicitados apenas por via digital.
O memorando de entendimento tem duração até março de 2023. De acordo com o Ministério da Economia, entre as ações de cooperação previstas estão: oferecer treinamento no campo da inovação, digitalização, gestão pública e planejamento governamental com especial ênfase em temas de governança de dados e acessibilidade; participar do planejamento e implementação de soluções concretas de digitalização; e compartilhamento de conhecimento mútuo no Brasil.
O Brasil já possui cooperação semelhante com a Dinamarca.

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