Boris Johnson não descarta feriado caso a Inglaterra vença Eurocopa

Após 55 anos da última final disputada em sua história, a Inglaterra voltará a jogar uma decisão neste domingo (11), às 16h, quando os comandados de Gareth Southgate disputarão a decisão da Eurocopa contra a Itália.
Em êxtase desde a vitória nas semifinais, os torcedores abriram uma petição online pedindo feriado na Inglaterra na segunda-feira (12) caso a equipe conquiste o título inédito.
Em entrevista coletiva, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, não descartou a possibilidade: "Acho que isso provocaria o destino, vamos ver o que acontece".
Vale ressaltar que qualquer petição que atinja a marca de 100 mil assinaturas é considerada um assunto de debate no Parlamento britânico. Por enquanto, a que se refere ao feriado já tem mais de 239 mil assinaturas.
A única vez que a Inglaterra jogou uma final foi na Copa do Mundo de 1966, quando se tornou campeã. Depois disso, na Eurocopa, ficou em terceiro ao bater na trave em 1968 e 1996.