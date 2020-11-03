Bolsonaro pede que Araújo cancele viagem e permaneça em Brasília

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Com o Palácio do Planalto acompanhando a jornada eleitoral americana, o presidente Jair Bolsonaro determinou que o ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores) cancele uma agenda que estava prevista para esta semana no estado do Amazonas, para ter o auxiliar a seu lado nos primeiros dias após o pleito americano.

Araújo deveria participar, a partir de quarta-feira (4), de uma viagem com o vice-presidente Hamilton Mourão e um grupo de embaixadores para visitar a região amazônica. O roteiro foi montado pelo vice para mostrar aos diplomatas estrangeiros ações de combate a ilícitos ambientais na Amazônia, como parte do esforço para melhorar a imagem negativa do país no exterior.

A presença de Araújo estava programada e ele deveria partir com a comitiva de Brasília. Também fazem parte do grupo de autoridades os ministros Augusto Heleno (Segurança Institucional), Ricardo Salles (Meio Ambiente) e Tereza Cristina (Agricultura).

Na manhã desta terça (3), ele chegou a dizer que a presença do chanceler estava confirmada. "Todos confirmados, ministro Heleno, ministra Tereza Cristina, o ministro Ernesto e o ministro Salles", afirmou o vice.

No entanto, Araújo se reuniu na manhã desta terça com Bolsonaro e recebeu do chefe a orientação de permanecer em Brasília, disseram interlocutores à reportagem. Ele será representado na comitiva pelo Secretário-Geral do Itamaraty, Otávio Brandelli.

O Palácio do Planalto acompanha com apreensão as eleições nos EUA, principalmente diante da liderança do democrata Joe Biden nas pesquisas de intenção de voto.