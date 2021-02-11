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Relação Brasil-EUA

Bolsonaro diz acreditar que acordos de Trump serão mantidos por Biden

O presidente brasileiro disse que espera ter "um bom relacionamento" com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 fev 2021 às 17:23

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 17:23

(BrasÃ­lia - DF, 08/02/2021) Palavras do Presidente da República Jair Bolsonaro.
Palavras do Presidente da República Jair Bolsonaro. Crédito: Alan Santos/PR
Depois de dizer que espera ter "um bom relacionamento" com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 11, que acredita na manutenção de acordos de parceria feitos na gestão de Donald Trump.
"Eles (povo americano) são realmente voltados para o interesse de sua nação. Muda governo, pouca coisa muda. Acredito que todos os acordos que assinamos com o governo Trump serão mantidos com o governo Biden", disse o presidente, após evento de entrega de títulos de propriedade em Alcântara, no Maranhão. "Afinal de contas todos nós ganhamos, não é apenas o americano, é o Brasil também", disse.
O presidente falou sobre a relação com os EUA após ser questionado sobre o acordo de salvaguardas tecnológicas entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos para a exploração da base especial localizada em Alcântara. Segundo o chefe do Executivo, a parceria está mantida.
"Ficamos 20 anos aguardando o momento para botar pra frente o Centro de Lançamento de Alcântara. Foi feito em 2019, com a assinatura, e depois, com o acordo da Câmara, através da Comissão de Relações Exteriores, cujo presidente era o deputado Eduardo Bolsonaro", comentou.
O acordo foi assinado por Bolsonaro e pelo então presidente americano, Donald Trump, em março de 2019, durante viagem oficial aos EUA. O texto foi depois aprovado pelo Congresso. "Agora estamos com uma realidade aqui. Isso aqui realmente nos coloca no seleto grupo dos lançadores de satélites", acrescentou Bolsonaro.
Bolsonaro apoiou a candidatura à reeleição de Trump, que acabou derrotado pelo democrata Joe Biden. Com a derrota de seu aliado, Bolsonaro chegou a defender a ideia de fraude do pleito americano alegada por Trump. O chefe do Executivo foi um dos últimos presidentes a reconhecer a vitória de Biden.
Em entrevista à TV Bandeirantes, na terça-feira, 8, Bolsonaro disse esperar ter "um bom relacionamento" com Biden. "Mandei uma carta para Joe Biden, quando acabou e não tinha mais como recorrer, eu reconheci (a vitória do democrata)", comentou na entrevista.

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