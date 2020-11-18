Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Bolsonaro divulga elogios de Putin a suas 'qualidades masculinas' e 'coragem'
Videoconferência

Bolsonaro divulga elogios de Putin a suas 'qualidades masculinas' e 'coragem'

Putin presidiu a Cúpula neste ano e, na fala em russo traduzida pela equipe de Bolsonaro no vídeo, fez referência ao enfrentamento da pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 11:52

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 11:52

Em vídeo, o presidente russo, Vladimir Putin, faz elogios a
Em vídeo, o presidente russo, Vladimir Putin, faz elogios a "qualidades masculinas" e à "coragem" do mandatário brasileiro Crédito: Reuters/Folhapress
O presidente Jair Bolsonaro divulgou na noite desta terça-feira (17), um vídeo em que o presidente russo, Vladimir Putin, faz elogios a "qualidades masculinas" e à "coragem" do mandatário brasileiro. Segundo Bolsonaro, a fala de Putin ocorreu logo ao término da Cúpula do BRICS, encontro de chefes de Estado de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul realizado por videoconferência, por causa da pandemia do novo coronavírus.
Putin presidiu a Cúpula neste ano e, na fala em russo traduzida pela equipe de Bolsonaro no vídeo, fez referência ao enfrentamento da pandemia e ao fato de o brasileiro ter sido infectado e desenvolvido sintomas da Covid-19.
"O senhor expressou as melhores qualidades masculinas e de determinação. O senhor foi buscar a solução de todas as questões, antes de tudo na base dos interesses do seu povo, seu país, deixando para depois as soluções ligadas ao problemas de sua saúde pessoal. Isso é para todos nós um exemplo de relacionamento corajoso com o cumprimento de seu dever e a execução de suas obrigações na qualidade de chefe de Estado", disse o Putin, conforme a tradução divulgada por Bolsonaro.
"Não foi fácil para todos nós trabalharmos este ano, mas você também enfrentou pessoalmente esta infecção e passou pelas provações com muita coragem. Desejo a você tudo de melhor, em primeiro lugar, saúde. Todos nós vimos como não foi fácil para o senhor."

Veja Também

Bolsonaro completa 10 dias sem reconhecer Biden como presidente eleito dos EUA

Mídia estrangeira destaca silêncio de Bolsonaro sobre vitória de Biden

Bolsonaro cita suspeitas de ingerência externa nas eleições dos EUA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Mundial da Voz: 6 cuidados essenciais para manter a saúde vocal
Mulher usando protetor solar em bastão
Protetor solar em bastão: veja os pontos de atenção ao usar
Imagem de destaque
Cesky terrier: conheça as características dessa raça de cachorro 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados