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Alemanha

Bolsonaro deveria explicar ideias para melhorar imagem, diz embaixador

Georg Witschel se reuniu com Mourão e disse que seu país quer medir novo governo pelo atos

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 20:01

Publicado em 

21 jan 2019 às 20:01
O embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Witschel Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Witschel, afirmou nesta segunda-feira (21) que para melhorar a reputação seria importante que o governo de Jair Bolsonaro "explicasse suas intenções", por exemplo, nas áreas de direitos humanos e mudanças climáticas. Witschel se encontrou com o presidente em exercício, Hamilton Mourão, nesta tarde e apesar das críticas, disse estar otimista.
"Sobre a opinião pública na Alemanha e em outros países da Europa, eu acho que é importante que o governo faça políticas públicas que explique suas intenções, que também explique os direitos humanos e que a luta contra mudança climática continuará. Mas foi uma conversa excelente. Estou otimista", disse o embaixador na saída da reunião.
Ele alegou que havia uma preocupação em parte da sociedade alemã e da imprensa, em relação ao governo de Bolsonaro mas afirmou que estavam dispostos a cooperar para melhorar essa reputação. Ainda de acordo com o embaixador, os alemães queriam medir o novo governo pelos "atos e os fatos e não segundo os tuítes e as palavras durante a campanha":
"Temos por um lado na imprensa e partes da sociedade alemã uma reputação do Brasil que pode ser meio errada. Há um certo nervosismo de que a situação pode deteriorar, que a luta contra a mudança do clima pode ser terminada. Eu não acho que isso reflita a verdade, porém há uma opinião pública bastante crítica. Queremos também cooperar a fim de melhorar essa reputação, medir o novo governo segundo os atos e os fatos e não segundo os tuítes e as palavras durante a campanha", argumentou Georg Witschel.

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