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No Chile

Bolsonaro chega a La Moneda para reunião com Piñera em Santiago

Em café da manhã com empresários chilenos, presidente se queixou da cobertura da imprensa sobre seu governo

Publicado em 23 de Março de 2019 às 15:35

Publicado em 

23 mar 2019 às 15:35
Jair Bolsonaro em Santiago, no Chile Crédito: Instagram
O presidente Jair Bolsonaro chegou um pouco depois das 11 horas deste sábado, 23, ao Palácio de La Moneda, em Santiago, para encontro bilateral com o presidente do Chile, Sebastián Piñera. Os dois terão reuniões com ministros e farão uma declaração à imprensa. O chileno oferecerá ainda um almoço a Bolsonaro.
Ao chegar ao local, Bolsonaro brincou com jornalistas. "Sabem que eu sou apaixonado por vocês", declarou. Mais cedo, porém, em café da manhã com empresários chilenos, se queixou da cobertura da imprensa sobre seu governo. "É difícil encontrar jornalista da grande imprensa que realmente quer discutir conosco de igual para igual, sempre tem um viés de esquerda nas discussões."
O almoço que será oferecido a Bolsonaro está sendo preparado para 140 pessoas no Pátio das Laranjeiras, uma das áreas do Palácio de La Moneda, sede do governo chileno.
Na ocasião, serão servidos carpacho, risoto e carne, além de vinhos tinto e branco e água. No local, mesas foram preparadas com arranjo de flores azuis e brancas e há uma bandeira do Brasil.
O almoço será servido após reuniões entre Piñera e Bolsonaro e ministros dos dois governos. Congressistas chilenos de oposição a Piñera se recusaram a comparecer à recepção por rechaçar posicionamentos do presidente do Brasil.

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