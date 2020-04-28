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Mercado Financeiro

Bolsas da Europa fecham em alta, com balanços e setor de energia em foco

Notícias sobre a gradual retomada econômica em alguns países apoiaram o apetite por risco, embora ainda existam incertezas sobre o desenrolar da pandemia do coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 14:34

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 14:34

Bolsa de valores
Bolsa de valores Crédito: Pixabay
As bolsas europeias fecharam com ganhos nesta terça-feira (28). Sem indicadores macroeconômicos importantes, investidores reagiram a balanços corporativos, em jornada com foco também no setor de energia. Além disso, notícias sobre a gradual retomada econômica em alguns países apoiaram o apetite por risco, embora ainda existam incertezas sobre o desenrolar da pandemia do novo coronavírus.
O índice Stoxx 600 fechou em alta de 1,68%, em 341,09 pontos.
O BBH comenta em relatório que o número de mortes pela covid-19 mostra tendência de baixa na maioria dos países da Europa e também nos Estados Unidos, o que apoia os planos para tentar reabrir a economia adiante. Mesmo que continue a existir o temor de uma segunda onda de contágios, se esse processo não for bem feito, hoje essa possibilidade apoiou a tomada de risco nas praças europeias.
Entre ações em foco, a petroleira BP chegou a recuar em Londres, após informar que teve prejuízo de US$ 628 milhões no primeiro trimestre. O resultado, porém, veio melhor do que a expectativa dos analistas e o papel ganhou força ao longo do dia, fechando em alta de 2,58%, também diante do avanço do petróleo em parte do pregão.
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Santander, por sua vez, subiu 0,09% em Madri, após registrar queda anual de 82% no lucro no primeiro trimestre, a 331 milhões de euros. Já HSBC avançou 1,02%.
Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou com ganho de 1,91%, em 5.958,50 pontos. No setor de energia, a mineradora Glencore subiu 3,99%. Barclays foi outro destaque, em alta de 7,36% um dia antes de publicar balanço.
Em Frankfurt, o índice DAX subiu 1,27%, para 10.795,63 pontos. Os bancos foram os papéis mais negociados, com Deutsche Bank em alta de 4,05% e Commerzbank, de 5,31%.

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Na Bolsa de Paris, o CAC 40 avançou 1,43%, a 4.569,79 pontos. Crédit Agricole esteve entre os destaques, em alta de 6,14%.
O índice FTSE MIB, da Bolsa de Milão, registrou alta de 1,71%, a 17.677,15 pontos. Intesa Sanpaolo avançou 3,73%.
Em Madri, o índice IBEX-35 subiu 1,55%, para 6.836,40 pontos. Na Bolsa de Lisboa, o índice PSI-20 avançou 1,87%, a 4.213,76 pontos.

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