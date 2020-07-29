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Estados Unidos

Biden promete anunciar candidata a vice-presidente na próxima semana

O candidato dos democratas à Casa Branca se comprometeu a ter uma mulher como candidata à vice-presidência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 16:42

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 16:42

O candidato democrata Joe Biden, em evento das primárias em Columbia
O candidato democrata Joe Biden, em evento das primárias em Columbia Crédito: Adam Schultz
O candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta terça-feira (28) que anunciará o nome de sua candidata a vice na primeira semana de agosto, pouco antes de receber formalmente a indicação democrata para enfrentar o atual presidente, o republicano Donald Trump, nas eleições de novembro.
"Tomarei uma decisão na primeira semana de agosto. Prometo que direi quando souber", antecipou Biden após fazer um discurso sobre crescimento econômico e igualdade em Wilmington, no Estado de Delaware, onde vive.
Biden, de 77 anos, garantiu que a pessoa que o acompanhará como vice na chapa será uma mulher. Entre as possíveis escolhidas para a posição estão as senadoras Kamala Harris e Elizabeth Warren e a ex-assessora de Segurança Nacional da Casa Branca Susan Rice. Outros nomes de senadoras que também estão fortes são Tammy Duckworth, de Illinois, e Tammy Baldwin, de Wisconsin
Além disso, são ainda cotadas as congressistas Val Demings, da Flórida, e Karen Bass, da Califórnia, bem como as governadoras Gretchen Whitmer (Michigan) e Michelle Lujan Grisham (Novo México).
Com as grandes manifestações contra o racismo em junho, depois da morte de George Floyd, um homem negro morto nas mãos da polícia, cresce a pressão para que a escolhida seja uma mulher negra.
Quando questionado se conseguiria se encontrar pessoalmente com a pessoa selecionada em meio à pandemia do coronavírus, Biden respondeu "vamos ver". Ele ainda brincou que teria que enganar os repórteres de plantão na porta de sua casa para ter um encontro discreto com seu (ou sua) vice antes do anúncio.

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