Biden promete anunciar candidata a vice-presidente na próxima semana

O candidato democrata Joe Biden, em evento das primárias em Columbia Crédito: Adam Schultz

O candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta terça-feira (28) que anunciará o nome de sua candidata a vice na primeira semana de agosto, pouco antes de receber formalmente a indicação democrata para enfrentar o atual presidente, o republicano Donald Trump, nas eleições de novembro.

"Tomarei uma decisão na primeira semana de agosto. Prometo que direi quando souber", antecipou Biden após fazer um discurso sobre crescimento econômico e igualdade em Wilmington, no Estado de Delaware, onde vive.

Biden, de 77 anos, garantiu que a pessoa que o acompanhará como vice na chapa será uma mulher. Entre as possíveis escolhidas para a posição estão as senadoras Kamala Harris e Elizabeth Warren e a ex-assessora de Segurança Nacional da Casa Branca Susan Rice. Outros nomes de senadoras que também estão fortes são Tammy Duckworth, de Illinois, e Tammy Baldwin, de Wisconsin

Além disso, são ainda cotadas as congressistas Val Demings, da Flórida, e Karen Bass, da Califórnia, bem como as governadoras Gretchen Whitmer (Michigan) e Michelle Lujan Grisham (Novo México).

Com as grandes manifestações contra o racismo em junho, depois da morte de George Floyd, um homem negro morto nas mãos da polícia, cresce a pressão para que a escolhida seja uma mulher negra.