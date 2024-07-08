Biden pode ser substituído na eleição dos EUA após participação criticada em debate?

O primeiro debate das eleições presidenciais dos Estados Unidos terminou com consequências não muito boas para o atual presidente do país, Joe Biden.

O principal objetivo de Biden, de 81 anos, no duelo contra o ex-presidente Donald Trump na quinta-feira (27/06), era aliviar as preocupações sobre sua idade.

No entanto, o debate as aprofundou. Segundo jornais americanos, o desempenho de Biden no evento deixou o Partido Democrata alarmado ou mesmo em pânico.

Alguns sugeriram a possibilidade de ir à Casa Branca e declarar publicamente suas preocupações sobre ele permanecer como candidato.