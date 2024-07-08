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BBC News

Biden pode ser substituído na eleição dos EUA após participação criticada em debate?

Discussões sobre problemas relacionados à idade do presidente se aprofundaram após debate entre Biden e Trump na TV.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

08 jul 2024 às 18:00

Publicado em 08 de Julho de 2024 às 18:00

O primeiro debate das eleições presidenciais dos Estados Unidos terminou com consequências não muito boas para o atual presidente do país, Joe Biden.
O principal objetivo de Biden, de 81 anos, no duelo contra o ex-presidente Donald Trump na quinta-feira (27/06), era aliviar as preocupações sobre sua idade.
No entanto, o debate as aprofundou. Segundo jornais americanos, o desempenho de Biden no evento deixou o Partido Democrata alarmado ou mesmo em pânico.
Alguns sugeriram a possibilidade de ir à Casa Branca e declarar publicamente suas preocupações sobre ele permanecer como candidato.
O repórter João Fellet explica o que pode acontecer.

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