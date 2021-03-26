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Líderes mundiais

Biden convida Bolsonaro e outros 39 líderes para cúpula sobre clima

Segundo comunicado divulgado nesta sexta-feira pela Casa Branca, também foram convocados os chefes de Estado da Rússia, da China, além das principais potências europeias

Publicado em 26 de Março de 2021 às 17:53

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 mar 2021 às 17:53
O Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante declaração após reunião com os presidentes do Senado Federal, Câmara dos Deputados e Supremo Tribunal Federal, ministros e governadores
O Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante declaração após reunião com os presidentes do Senado Federal, Câmara dos Deputados e Supremo Tribunal Federal, ministros e governadores Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
presidente da República, Jair Bolsonaro, está entre os 40 líderes globais convidados pelo líder norte-americano, Joe Biden, para cúpula virtual sobre o clima marcada para os dias 22 e 23 de abril. Segundo comunicado divulgado nesta sexta-feira pela Casa Branca, também foram convocados os chefes de Estado da Rússia, Vladimir Putin e da China, Xi Jinping, além das principais potências europeias.
A nota ressalta que o objetivo do encontro é discutir a urgência e os benefícios econômicos de uma ação climática mais firme.
A reunião também vai preparar as bases para a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (COP26), que ocorrerá em novembro, em Glasgow, no Reino Unido.
O evento terá a participação do Fórum de Energia e Clima de Grandes Economias, que reúne 17 países que respondem por 80% das emissões globais de carbonos.
Além deles, também foram chamadas nações que "demonstram forte liderança no clima" e que estão vulneráveis ao aquecimento global.
Ainda de acordo com o governo norte-americano, a intenção de Biden é anunciar "metas ambiciosas" para emissões.
"Em seu convite, o presidente instou líderes a usarem a cúpula como oportunidade para sublinhar como os seus países pretendem contribuir para uma ambição climática ambiciosa mais forte", diz a nota.

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