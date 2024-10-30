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Repercussão negativa

Biden chama apoiadores de Trump de 'lixo', em resposta a insulto a Porto Rico

"O único lixo que vejo flutuando por aí são seus apoiadores. Sua demonização dos latinos é inconcebível e antiamericana", disse Biden, em uma conferência virtual organizada por um grupo de defesa hispânica
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 out 2024 às 17:11

Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 17:11

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou apoiadores do ex-presidente e candidato à Casa Branca Donald Trump na terça-feira, 29, um dia após um comediante ter chamado Porto Rico de "ilha flutuante de lixo" em um comício do republicano no Madison Square Garden, em Nova York.
"O único lixo que vejo flutuando por aí são seus apoiadores. Sua demonização dos latinos é inconcebível e antiamericana", disse Biden, em uma conferência virtual organizada pelo grupo de defesa hispânica Voto Latino.
A fala teve repercussão negativa nas redes sociais, especialmente entre os republicanos. Biden recorreu às redes sociais para tentar se explicar. "Hoje mais cedo, me referi à retórica odiosa sobre Porto Rico vomitada pelo apoiador de Trump em seu comício no Madison Square Garden como lixo - que é a única palavra que consigo pensar para descrevê-la", disse o presidente no X.
Ao se referir aos apoiadores de Trump como "lixo", Biden divergiu da mensagem que a candidata democrata Kamala Harris tenta apresentar na reta final da campanha, de apelo aos republicanos descontentes com o radicalismo do ex-presidente. Fonte: Associated Press.

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