Biden anuncia nomes para Gabinete de Estratégia Digital em governo

Joe Biden, anunciou os nomes que irão compor o Gabinete de Estratégia Digital da Casa Branca Crédito: Reuters/Folhapress

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou os nomes que irão compor o Gabinete de Estratégia Digital da Casa Branca durante o seu governo, em comunicado divulgado nesta segunda-feira. O diretor do gabinete será Rob Flanerty, que já trabalhou com a democrata Hillary Clinton, durante sua campanha eleitoral em 2016, e atualmente faz parte da equipe de transição de Biden.

No comunicado, a equipe de transição do presidente eleito afirmou que o Gabinete "desenvolverá parcerias com o objetivo de estender o alcance digital de Biden além de suas próprias plataformas sociais".