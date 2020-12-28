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Estados Unidos

Biden anuncia nomes para Gabinete de Estratégia Digital em governo

A equipe de transição do presidente eleito afirmou que 'desenvolverá parcerias com o objetivo de estender o alcance digital de Biden além de suas próprias plataformas'.

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 16:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 16:46
Joe Biden alcançou os votos necessários para ser declarado presidente dos Estados Unidos
Joe Biden, anunciou os nomes que irão compor o Gabinete de Estratégia Digital da Casa Branca Crédito: Reuters/Folhapress
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou os nomes que irão compor o Gabinete de Estratégia Digital da Casa Branca durante o seu governo, em comunicado divulgado nesta segunda-feira. O diretor do gabinete será Rob Flanerty, que já trabalhou com a democrata Hillary Clinton, durante sua campanha eleitoral em 2016, e atualmente faz parte da equipe de transição de Biden.
No comunicado, a equipe de transição do presidente eleito afirmou que o Gabinete "desenvolverá parcerias com o objetivo de estender o alcance digital de Biden além de suas próprias plataformas sociais".
Também no documento, o futuro presidente americano disse que uma de suas maiores responsabilidades será a de se comunicar com transparência e honestidade, e afirmou que a equipe escolhida ajudará a Casa Branca a "se conectar com os cidadãos americanos de formas inovadoras".

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