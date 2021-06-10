Biden anuncia doação de vacinas para países pobres, "sem pressão e favores"

O plano envolverá a entrega de 200 milhões de vacinas em 2021 e 300 milhões de doses na primeira parte de 2022. Crédito: Gustavo Fring/ Pexels

"Desde o começo, falei que precisávamos atacar o vírus globalmente", indicou Biden, concluindo que "temos de fazer tudo o que pudermos para vacinar o mundo contra covid-19". O anúncio ocorreu após encontro com Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, país que lidera temporariamente o G7 e que é sede da reunião anual do grupo em 2021, que ocorre em Cornualha. Segundo o americano, o anúncio de hoje foi a "inauguração" das contribuições no tema, e amanhã o G7 deverá publicar maiores compromissos.

"A projeção para aumento do PIB dos EUA é de 6,9% em 2021", indicou Biden, como "um resultado da recuperação da pandemia". No entanto, sem uma vacinação global, o presidente aponta riscos, como mutações do coronavírus e uma retomada mais lenta em outros países.

O plano envolverá a entrega de 200 milhões de vacinas em 2021 e 300 milhões de doses na primeira parte de 2022. O CEO da Pfizer, Albert Bourla, discursou após Biden, quando agradeceu os esforços do governo americano, e indicou que as 500 milhões de doses fazem parte de um objetivo da empresa de entregar 2 bilhões de vacinas para países de renda baixa e média nos próximos 18 meses. Além disso, o CEO indicou que a Pfizer segue buscando ampliar o combate à covid-19, seja com novos tratamentos, ou com a ampliação de vacinas para pessoas mais jovens e para as grávidas.

ENCONTRO COM JOHNSON