Bento XVI diz em carta que está 'em peregrinação para a Casa do Senhor'

Papa Emérito Bento XVI Crédito: Reprodução/Pixabay

O Papa Emérito Bento XVI, que completa 91 anos em abril, escreveu em uma carta que se prepara para sua "última viagem". No texto, enviado pelo religioso ao "Corriere della Sera" em resposta à preocupação de leitores do jornal italiano, Joseph Ratzinger ressaltou que está debilitado fisicamente e indicou que não tem muito mais tempo pela frente.

"Na lenta debilitação de minha força física, interiormente estou em peregrinação até a Casa do Senhor", escreveu o Papa Emérito na carta ao jornal, que o havia informado sobre a tensão dos leitores quanto a seu estado de saúde.

O religioso alemão se declarou emocionado que "tantos leitores desejem saber como ele vai neste último período de vida".

"É uma grande graça, para mim, estar rodeado, neste último pedaço de caminho, às vezes um pouco fatigante, de amor e de bondade tais que eu não poderia imaginar", frisou na carta.

Em fevereiro de 2013, Bento XVI abriu mão do papado, em gesto histórico, e se tornou Emérito. Desde então, ele vive em um pequeno monastério no Vaticano, na companhia de quatro religiosas e de seu secretário pessoal Georg Gänswein.

Há dois anos, Gänswein anunciou que o Papa Emérito estava se "apagando como uma vela, lenta e serenamente". Ele celebra a missa todos dias, reza, recebe poucas visitas e responde a cartas. Além disso, assiste aos noticiários da tarde e lê diários católicos e publicações de teologia.