Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Bento XVI diz em carta que está 'em peregrinação para a Casa do Senhor'
'Última viagem'

Bento XVI diz em carta que está 'em peregrinação para a Casa do Senhor'

Papa Emérito escreveu texto a jornal italiano no qual ressaltava sua debilitação física
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 14:40

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 14:40

Papa Emérito Bento XVI Crédito: Reprodução/Pixabay
O Papa Emérito Bento XVI, que completa 91 anos em abril, escreveu em uma carta que se prepara para sua "última viagem". No texto, enviado pelo religioso ao "Corriere della Sera" em resposta à preocupação de leitores do jornal italiano, Joseph Ratzinger ressaltou que está debilitado fisicamente e indicou que não tem muito mais tempo pela frente.
"Na lenta debilitação de minha força física, interiormente estou em peregrinação até a Casa do Senhor", escreveu o Papa Emérito na carta ao jornal, que o havia informado sobre a tensão dos leitores quanto a seu estado de saúde.
O religioso alemão se declarou emocionado que "tantos leitores desejem saber como ele vai neste último período de vida".
"É uma grande graça, para mim, estar rodeado, neste último pedaço de caminho, às vezes um pouco fatigante, de amor e de bondade tais que eu não poderia imaginar", frisou na carta.
Em fevereiro de 2013, Bento XVI abriu mão do papado, em gesto histórico, e se tornou Emérito. Desde então, ele vive em um pequeno monastério no Vaticano, na companhia de quatro religiosas e de seu secretário pessoal Georg Gänswein.
Há dois anos, Gänswein anunciou que o Papa Emérito estava se "apagando como uma vela, lenta e serenamente". Ele celebra a missa todos dias, reza, recebe poucas visitas e responde a cartas. Além disso, assiste aos noticiários da tarde e lê diários católicos e publicações de teologia.
"Ele já não controla suas mãos, não pode tocar piano, vê muito mal. Mas tem uma lucidez perfeita, se lembra de tudo", descreveu, no ano passado, um alto funcionário do Vaticano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender
Imagem de destaque
Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados