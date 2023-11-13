Bebê com doença grave morre após aparelhos desligados em batalha legal

Indi Gregory tinha um distúrbio mitocondrial, que impede as células do corpo de produzir energia Crédito: Arquivo pessoal

Uma bebê gravemente doente, que estava no centro de uma batalha legal no Reino Unido, morreu depois que aparelho de suporte que a mantinha viva foi desligado.

A equipe do Queen's Medical Center (QMC), localizado na cidade de Nottingham, na Inglaterra, disse que não havia nada a ser feito por Indi Gregory, que tinha um distúrbio mitocondrial.

A doença é marcada por falhas no funcionamento da mitocôndria, uma estrutura vital das células que é responsável pela geração de energia.

O pai de Indi, Dean Gregory, disse que a bebê de oito meses morreu às 01h45, horário local, desta segunda-feira (13/11), depois que ela foi levada para uma unidade de cuidados paliativos.

Ele disse que a mãe, Claire Staniforth, “segurou a menina nos últimos suspiros”.

Indi foi transferida para o local após uma decisão judicial, expedida na sexta-feira (10/11), em que o aparelho de suporte vital — que mantinha a menina viva — não poderia ser removido da casa onde ela vivia.

A organização Christian Concern, que tem dado apoio à família, disse que Indi foi transferida para uma unidade de cuidados paliativos no sábado (11/11) com o auxílio de uma ambulância e escolta de segurança.

O grupo ainda informou que ela estava serena e dormiu durante a viagem.

O aparelho de suporte à vida foi removido na unidade de cuidados paliativos e ela passou a receber ventilação invasiva.

Gregory disse que sabia que Indi “era especial desde o dia em que ela nasceu”.

Indi estava sendo cuidada no Queen's Medical Center, na cidade de Nottingham Crédito: Arquivo pessoal

Batalha jurídica

Nos últimos meses, os pais de Indi, que moram na cidade de Ilkeston, também no Reino Unido, iniciaram uma série de ações legais numa tentativa de prolongar a vida da filha.

Indi era portadora de uma doença mitocondrial que impede as células do corpo de produzir energia. O sistema britânico de saúde (NHS, na sigla em inglês) afirma que a doença é incurável.

Apoiada pelo Christian Legal Centre, uma organização ligada à Christian Concern, a família tentou convencer o Tribunal Superior e o Tribunal de Recursos, ambos do Reino Unido, e os juízes do Tribunal Europeu de Direitos Humanos de que ela deveria continuar a receber cuidados.

Especialistas disseram que Indi estava morrendo e que o tratamento que ela recebia causava dor e era supérfluo, mas os pais discordavam da avaliação.