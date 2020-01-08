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Ataque

Base com tropas americanas no Iraque é atacada com foguetes

O ataque ocorre após grupos armados pró-Irã prometerem unir forças para responder ao ataque de um drone americano que na sexta-feira (3) matou o general iraniano Qassim Suleimani

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 22:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 22:09
Imagem de satélite mostra a base de Ain Al-Assad, no Iraque Crédito: Reprodução | Google Maps
Ao menos nove foguetes caíram na noite desta terça-feira (7) na base aérea de Ain Al Assad, no oeste do Iraque, onde estão estacionadas tropas dos Estados Unidos, disse à agência de notícias AFP uma fonte de segurança, falando sob condição de anonimato.
Ainda não há informações sobre danos ou vítimas do ataque. A base fica a cerca de 200 km de Bagdá. Segundo um porta-voz, o presidente Donald Trump está a par do ocorrido e monitorando a situação.

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O ataque ocorre após grupos armados pró-Irã prometerem unir forças para responder ao ataque de um drone americano que na sexta-feira (3) matou o general iraniano Qassim Suleimani e o líder militar iraquiano Abu Mahdi al Muhandis em Bagdá.

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