Base com tropas americanas no Iraque é atacada com foguetes

Imagem de satélite mostra a base de Ain Al-Assad, no Iraque Crédito: Reprodução | Google Maps

Ao menos nove foguetes caíram na noite desta terça-feira (7) na base aérea de Ain Al Assad, no oeste do Iraque, onde estão estacionadas tropas dos Estados Unidos, disse à agência de notícias AFP uma fonte de segurança, falando sob condição de anonimato.

Ainda não há informações sobre danos ou vítimas do ataque. A base fica a cerca de 200 km de Bagdá. Segundo um porta-voz, o presidente Donald Trump está a par do ocorrido e monitorando a situação.