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Irã x EUA

EUA enviam soldados para servir de reforço no Oriente Médio ante tensão com Irã

3.500 homens da Força de Resposta Imediata serão enviados dentro de alguns dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2020 às 20:48

Publicado em 04 de Janeiro de 2020 às 20:48

Centenas de soldados norte-americanos em Fort Bragg, no estado norte-americano da Carolina do Norte, foram enviados neste sábado ao Kuwait para servir de reforço no Oriente Médio em meio ao recrudescimento das tensões entre os Estados Unidos e o Irã.
O tenente-coronel Mike Burns, porta-voz da 82ª Divisão Aerotransportada, afirmou que 3.500 homens da Força de Resposta Imediata serão enviados dentro de alguns dias. O grupo mais recente vai se juntar a outros 700 homens que saíram no início da semana.
As tropas adicionais refletem preocupações sobre possíveis ações de retaliação iraniana depois do ataque ordenado pelos Estados Unidos ao general Qassim Suleimani, comandante das Forças Quds - unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã.
Teerã prometeu uma "retaliação severa" à ação.

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