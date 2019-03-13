Avião retorna ao aeroporto após mãe dizer que deixou bebê no embarque

Pouco depois de decolar, um avião teve de retornar ao aeroporto porque uma passageira percebeu que tinha deixado o seu bebê na sala de embarque. A história aconteceu em um voo entre a Arábia Saudita e a Malásia, segundo noticiou o jornal britânico The Guardian.
Um vídeo publicado no YouTube no domingo (10) mostra os áudios da conversa entre o piloto e os operadores do controle de tráfego aéreo.
Depois de explicar o que aconteceu, o piloto diz: "Que Deus esteja conosco.
Podemos voltar?". O operador parece confuso sobre o que deve fazer e consulta os colegas. "Este voo está pedindo para voltar. Uma passageira esqueceu o filho na sala de espera, coitadinha", diz.
O funcionário pede para o piloto explicar novamente o pedido. Ele então repete a história: "Uma passageira deixou o bebê no terminal e ela se recusa a continuar o voo".
Depois de uma breve pausa, o avião recebe autorização para retornar ao aeroporto. "Isso é totalmente novo para nós", diz um dos operadores.
O jornal The Independent procurou a companhia Saudia Airlines para saber informações de como estão a mãe e o bebê, mas não obteve resposta.