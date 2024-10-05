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Operação aérea

Avião para repatriar brasileiros no Líbano parte de Lisboa

Cerca de 220 brasileiros que estão no Líbano devem ser resgatados na chamada Operação Raízes do Cedro, realizada junto às Forças Armadas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 out 2024 às 10:54

Publicado em 05 de Outubro de 2024 às 10:54

A FAB (Força Aérea Brasileira) informou que o avião que buscará os brasileiros residentes do Líbano decolou de Lisboa às 6h55 deste sábado (5), conforme a previsão.
O avião da FAB deve trazer cerca de 220 brasileiros residentes no Líbano
O avião da FAB deve trazer cerca de 220 brasileiros residentes no Líbano Crédito: Divulgação/FAB
A expectativa é de que o avião chegue ao aeroporto de Beirute às 11h do horário de Brasília.
Na sexta-feira (4), o Ministério das Relações Exteriores havia anunciado a nova previsão do voo após o adiamento da partida, por motivos de segurança.
A aeronave partiu do Brasil para o Líbano, com escala em Portugal, na quarta-feira (2), e aguardava a liberação do governo brasileiro para seguir a viagem a partir de lá.
O trajeto de volta seguirá o mesmo percurso, com parada em Lisboa. Cerca de 220 brasileiros que estão no Líbano devem ser resgatados na chamada Operação Raízes do Cedro, realizada junto às Forças Armadas.

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