Avião para repatriar brasileiros no Líbano parte de Lisboa

A FAB (Força Aérea Brasileira) informou que o avião que buscará os brasileiros residentes do Líbano decolou de Lisboa às 6h55 deste sábado (5), conforme a previsão.

O avião da FAB deve trazer cerca de 220 brasileiros residentes no Líbano Crédito: Divulgação/FAB

A expectativa é de que o avião chegue ao aeroporto de Beirute às 11h do horário de Brasília.

Na sexta-feira (4), o Ministério das Relações Exteriores havia anunciado a nova previsão do voo após o adiamento da partida, por motivos de segurança.

A aeronave partiu do Brasil para o Líbano, com escala em Portugal, na quarta-feira (2), e aguardava a liberação do governo brasileiro para seguir a viagem a partir de lá.