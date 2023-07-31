Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  Avião faz pouso forçado e capota perto de banhistas nos EUA; veja vídeo
Susto

Avião faz pouso forçado e capota perto de banhistas nos EUA; veja vídeo

O piloto do monomotor Piper PA-18 precisou realizar um pouso forçado no mar e não ficou ferido; autoridades investigam acidente

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 08:56

Agência FolhaPress

Um avião de pequeno porte fez um pouso forçado no mar e capotou, próximo a banhistas, em New Hampshire, nos Estados Unidos. Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um avião de pequeno porte fez um pouso forçado no mar e capotou, próximo a banhistas, em New Hampshire, nos Estados Unidos. Ninguém ficou ferido, e autoridades investigam as causas do acidente.
Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostram que a parte dianteira do monomotor Piper PA-18 chegou a embicar para o fundo do mar, assustando as pessoas no local. O acidente ocorreu neste sábado (29).
Único tripulante da aeronave, o piloto saiu ileso e não chegou a ser levado ao hospital, segundo os bombeiros que o atenderam. Ele não teve a identidade revelada. O chefe da polícia Alex Reno confirmou à imprensa local que ninguém ficou ferido. Após o acidente, o avião foi puxado com a ajuda de banhistas.
A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) disse que investigaria o caso em conjunto com o National Transportation Safety Board, agência dos EUA que apura acidentes aéreos e marítimos.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados