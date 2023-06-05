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Perseguição

Avião comercial suspeito mobiliza caças antes de cair nos EUA

Ainda não está claro se a aeronave violou o espaço aéreo restrito ou se houve uma emergência a bordo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 jun 2023 às 11:50

Publicado em 05 de Junho de 2023 às 11:50

Um pequeno avião comercial, que sobrevoava a capital dos Estados Unidos, mobilizou caças militares norte-americanos neste domingo (4). Ainda não está claro se a aeronave violou o espaço aéreo restrito ou se houve uma emergência a bordo. O avião caiu no sudoeste da Virgínia, mas os oficiais disseram que não foram responsáveis por abater a aeronave. A atuação dos caças causou um estrondo, que foi ouvido em toda a região da capital norte-americana.
Caças F-16 compõe a maior parte da frota de aeronaves de combate dos Estados Unidos
Caças F-16 compõem a maior parte da frota de aeronaves de combate dos Estados Unidos Crédito: Divulgação
O piloto da aeronave não respondeu quando os caças F-16 tentaram fazer contato, de acordo com um comunicado de imprensa da Região de Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte Continental. A Administração Federal de Aviação dos EUA afirmou que o avião Cessna Citation decolou de Elizabethtown, no Tennessee, e se dirigia ao Aeroporto MacArthur de Long Island.
Ainda não estão claros os motivos da mudança de rota e de o avião não ter respondido aos chamados. Também não há informações sobre a queda ou sobre vítimas.
O presidente Joe Biden estava jogando golfe na Joint Base Andrews no momento em que o caça decolou. Um funcionário da Casa Branca disse que Biden "foi informado sobre o incidente". O Pentágono e o D.C. Air National Guard não responderam aos pedidos de comentários. Fonte: Dow Jones Newswires.

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