Avião comercial suspeito mobiliza caças antes de cair nos EUA

O piloto da aeronave não respondeu quando os caças F-16 tentaram fazer contato, de acordo com um comunicado de imprensa da Região de Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte Continental. A Administração Federal de Aviação dos EUA afirmou que o avião Cessna Citation decolou de Elizabethtown, no Tennessee, e se dirigia ao Aeroporto MacArthur de Long Island.