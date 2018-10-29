Avião com 189 passageiros cai no mar após decolar na Indonésia

Trajeto da aeronave até sinal ser perdido Crédito: Reprodução/flightradar24

Um voo da companhia Lion Air caiu no mar da Ilha de Java, na Indonésia, nesta segunda-feira (29). De acordo com autoridades daquele país, ao menos 189 pessoas estariam a bordo da aeronave. O acidente aconteceu pouco minutos depois da decolagem, que ocorreu na capital Jacarta. O destino da viagem era uma região de mineração de estanho.

A queda da aeronave, um Boeing 737 Max 8, foi confirmada pela agência de busca e resgate da Indonésia. O contato com o voo, que tinha o prefixo prefixo JT-610, foi perdido cerca de 13 minutos após a decolagem.

— Ainda não sabemos se há sobreviventes. Esperamos, oramos, mas não podemos confirmar — disse o chefe da agência Muhmmad Syaugi, antes de acrescentar que nenhum sinal de socorro oriundo do transmissor da aeronave foi recebido.

Equipes de resgate estão em busca da aeronave e também de sobreviventes. Itens como como cabos e coletes salva-vidas foram encontrados no mar, num ponto próximo onde o contato com o avião foi perdido.

— Estamos lá com nossos navios e helicóptero — complementou Syaugi, que informou ainda que mergulhadores também atuam na região.

Ainda não sabemos se há sobreviventes. Esperamos, oramos, mas não podemos confirmar Muhmmad Syaugi, chefe da agência

Entre os passageiros, havia ao menos 23 funcionários do governo. Por meio de nota, a companhia informou que o avião era aeronavegável e que o piloto e o co-piloto somavam experiência de 11 mil horas de voo.

Autoridades locais esperam recuperar as caixas pretas da aeronave para auxiliar nas investigações do acidente. À Reuters, a Boeing afirmou que está "monitorando de perto" a situação.