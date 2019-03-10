Avião com 157 pessoas a bordo cai na Etiópia, minutos após decolar

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Um avião da companhia Ethiopian Airlines com 157 pessoas a bordo caiu na manhã deste domingo (10), informou a companhia aérea. Até o momento, não há detalhes sobre o número de vítimas. A aeronave, que caiu logo após a decolagem, se deslocava da capital etíope a Nairóbi, capital do Quênia.

O Escritório do primeiro-ministro etíope, Aby Ahmed, expressou "suas mais profundas condolências às famílias daqueles que perderam seus entes queridos. Ele considera que a queda tenha deixado vários mortos", segundo lamentou via Twitter. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, disse que muitos quenianos "se preparam para o pior".

Ainda não foram divulgadas as causas deste acidente com o avião modelo Boeing 737, com 149 passageiros e oito membros de tripulação, segundo a companhia aérea. A empresa disse ainda que o avião era novo e que foi incorporado as suas operações em novembro do ano passado.

A Ethiopian Airlines confirmou que a aeronave caiu seis minutos depois de decolar do aeroporto internacional de Adis Abeba às 8h44 (horário local, 2h44 em Brasília), na altura da cidade de Bishoftu, informou em comunicado. "Neste momento, as operações de busca e resgate estão em andamento e não temos informação confirmada sobre possíveis sobreviventes nem vítimas", afirmou no texto a companhia, que é a maior operadora aérea da África.