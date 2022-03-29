Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Avião bimotor cai dentro de supermercado e mata três pessoas no México
Acidente

Avião bimotor cai dentro de supermercado e mata três pessoas no México

Um tripulante e, pelo menos, quatro pessoas que estavam no estabelecimento ficaram feridos; bimotor caiu no município de Temixco, nessa segunda-feira (28)

Publicado em 29 de Março de 2022 às 14:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 mar 2022 às 14:16
Avião caiu no município de Temixco, que fica a cerca de 100 km da Cidade do México
Avião caiu no município de Temixco, que fica a cerca de 100 km da Cidade do México Crédito: Reprodução | Twitter @guuHFeliciano
Um avião bimotor caiu dentro de um supermercado no município de Temixco, no México, na tarde dessa segunda-feira (28). De acordo com o jornal mexicano Excélsior, a aeronave transportava quatro tripulantes: três morreram e um ficou ferido. Além dos ocupantes, ao menos quatro pessoas que estavam dentro da loja também ficaram feridas.
Antes da queda, testemunhas próximas ao local do acidente revelaram às autoridades que, quando olharam para o avião no céu, perceberam que algo de errado estava acontecendo com a aeronave, já que ela demonstrava certa instabilidade e dificuldades para permanecer no ar. Algumas pessoas também afirmaram terem visto fumaça saindo de um dos motores.
Porém, as investigações estão averiguando se a intenção do piloto era fazer um pouso de emergência. De acordo com dados do voo, a aeronave caiu cerca de 10 km antes do local de pouso. 
O avião bimotor era um Beechcraft King Air 90 (BE9L) que estava operando em um voo doméstico entre Acapulco e Cuernavaca, no Estado de Puebla, na região Centro-sul do México.

Veja Também

Como irmãos provaram inocência após 25 anos presos por assassinato

Rússia e Ucrânia negociam na Turquia sem aperto de mão nem perspectiva de fim da guerra

Instagram ressuscita feed em ordem cronológica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente avião México
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril
O cantor Leonardo sofre um acidente e apareceu com os olhos roxos e inchados
Cantor Leonardo sofre acidente e aparece em vídeo com os olhos roxos
O agente Iuri de Souza Silva, ex-comandante da Guarda de Vila Velha, foi preso durante operação do Gaeco
Justiça mantém prisão de guardas de Vila Velha por tempo indeterminado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados