Avião bimotor cai dentro de supermercado e mata três pessoas no México

Avião caiu no município de Temixco, que fica a cerca de 100 km da Cidade do México Crédito: Reprodução | Twitter @guuHFeliciano

Um avião bimotor caiu dentro de um supermercado no município de Temixco, no México, na tarde dessa segunda-feira (28). De acordo com o jornal mexicano Excélsior , a aeronave transportava quatro tripulantes: três morreram e um ficou ferido. Além dos ocupantes, ao menos quatro pessoas que estavam dentro da loja também ficaram feridas.

Antes da queda, testemunhas próximas ao local do acidente revelaram às autoridades que, quando olharam para o avião no céu, perceberam que algo de errado estava acontecendo com a aeronave, já que ela demonstrava certa instabilidade e dificuldades para permanecer no ar. Algumas pessoas também afirmaram terem visto fumaça saindo de um dos motores.

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Avioneta se estrella en Bodega Aurrerá de Temixco. pic.twitter.com/tOcFJjSu3n — Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) March 28, 2022

Porém, as investigações estão averiguando se a intenção do piloto era fazer um pouso de emergência. De acordo com dados do voo, a aeronave caiu cerca de 10 km antes do local de pouso.