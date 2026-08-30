Augusto Cury na Globo: o que disse o candidato à Presidência na entrevista à emissora

Ele também foi perguntado sobre como implantaria um sistema dessas proporções em um país grande como o Brasil, mas não deu detalhes. Os entrevistadores ressaltaram ainda que Cury aparecia como embaixador de uma empresa privada de telemedicina e perguntaram se a atividade não configurava como conflito de interesse — o candidato respondeu não ter mais relação com a empresa e disse que o endosso seria retirado "imediatamente".