Augusto Cury atrai eleitor cansado de polarização e faz o papel que tiveram Marina, Ciro e Tebet, diz analista

Ortellado — Se estiver ocupando o lugar da Marina Silva, da Simone Tebet e do Ciro Gomes, que é o que me parece, Cury não deve ir muito além disso, desses 10% ou 12%. Mas é um fenômeno muito novo, então precisamos esperar as próximas pesquisas. Se ele seguir os padrões dos últimos anos, já está próximo do teto, mas ainda precisamos avaliar.