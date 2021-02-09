Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Audiência de TV do Super Bowl é a menor em 15 anos
Estados Unidos

Audiência de TV do Super Bowl é a menor em 15 anos

Cerca de 92 milhões de espectadores acompanharam o maior acontecimento anual da TV norte-americana, que teve um pico de 114,4 milhões em 2015
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

09 fev 2021 às 19:00

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 19:00

O cantor The Weeknd durante show no Super Bowl 2021
O cantor The Weeknd durante show no Super Bowl 2021 Crédito: Reuters/Folhapress
A transmissão do Super Bowl na rede CBS no último domingo (7) atraiu uma audiência televisiva média de cerca de 92 milhões de espectadores, aproximadamente 9% menos do que a final da NFL do ano passado, informam dados da consultoria Nielsen divulgados nesta terça-feira (9).
A audiência televisiva do jogo na CBS foi a mais baixa desde 2006. A cifra inclui pessoas que assistiram em suas televisões em casa e em bares e restaurantes.
Na disputa deste ano, o quarterback Tom Brady levou o Tampa Bay Buccaneers a uma vitória de 31 a 9 sobre o Kansas City Chiefs (este foi o sétimo triunfo de Brady no Super Bowl).
A audiência televisiva do jogo, o maior acontecimento anual da TV norte-americana, teve um pico de 114,4 milhões em 2015.
O público tem se voltado para plataformas de streaming nos últimos anos, e a CBS disse que a partida de domingo foi a mais vista da NFL ao vivo na internet em toda a história. A audiência de streaming foi em média de 5,7 milhões de pessoas em várias propriedades digitais, informou a emissora.
O confronto deste ano em Tampa, na Flórida, foi o ápice de uma temporada que chegou a ser dúvida, já que o coronavírus se espalhou pelos Estados Unidos e transtornou o mundo do esporte profissional.
A queda da audiência televisiva do jogo está alinhada a um declínio de audiência de jogos da NFL nesta última temporada.

Veja Também

Biden convidará campeões do Super Bowl e da NBA à Casa Branca

The Weeknd lava a alma e despeja ressaca em show no Super Bowl; assista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estados Unidos Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados