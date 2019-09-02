Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Ator e comediante Kevin Hart sofre grave acidente de carro em Malibu
Estados Unidos

Ator e comediante Kevin Hart sofre grave acidente de carro em Malibu

Kevin teria sofrido "grandes ferimentos nas costas", de acordo com relatório da polícia rodoviária da Califórnia. O motorista do carro e uma outra passageira também se feriram

Publicado em 

01 set 2019 às 23:46

Publicado em 01 de Setembro de 2019 às 23:46

11/01/2019 - O ator Kevin Hart Crédito: Reprodução/CNN
O ator e comediante Kevin Hart sofreu um grave acidente com seu carro vintage nas montanhas de Malibu, na Califórnia, Estados Unidos.
Um relatório da polícia rodoviária da Califórnia confirmou que Kevin Hart, de 40 anos, era um dos passageiros do Plymouth Barracuda 1970 que saiu da Mulholland Highway e capotou por volta de 0h45 deste domingo (1º).
O relatório diz que Hart e o motorista Jared Black, de 28 anos, sofreram "grandes ferimentos nas costas" e foram levados ao hospital. Outra passageira, Rebecca Broxterman, de 31 anos, apenas reclamou de dor.
O boletim de ocorrência relata que o carro perdeu imediatamente o controle quando ele deixou uma estrada sinuosa para entrar na estrada principal, e que o motorista não havia consumido bebida alcoólica. Representantes de Kevin Hart não responderam às mensagens da agência AP. O acidente foi noticiado primeiro pelo TMZ.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados