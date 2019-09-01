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Terror

Atirador no Texas deixa pelo menos cinco mortos e 21 feridos

A polícia de Midland afirmou que um atirador ativo foi morto no cinema Cinergy, em Odessa

Publicado em 

01 set 2019 às 00:03

Publicado em 01 de Setembro de 2019 às 00:03

Odessa e Midland no Texas, EUA. Crédito: Reprodução/Google Maps
Pelo menos cinco pessoas morreram e 21 ficaram feridas nas cidades de Odessa e Midland, no oeste do Texas, depois de um homem abrir fogo contra pessoas aleatórias na tarde deste sábado, 31, informou a polícia de Odessa. Entre as vítimas do ataque, estão três policiais.
A polícia de Midland afirmou que um atirador ativo foi morto no cinema Cinergy, em Odessa, e que não havia outros. Mais cedo, oficiais disseram acreditar que havia dois atiradores em veículos separados na área.
O governador do Texas, Greg Abbott, declarou que está "de coração partido por esse ataque sem sentido e covarde". Ele planeja viajar para Odessa neste domingo (01).
O presidente americano Donald Trump escreveu no Twitter que havia sido informado sobre o tiroteio no Texas pelo procurador-geral William Barr. "O FBI e a polícia estão totalmente envolvidos", afirmou.

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