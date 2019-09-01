Atirador no Texas deixa pelo menos cinco mortos e 21 feridos

Odessa e Midland no Texas, EUA. Crédito: Reprodução/Google Maps

Pelo menos cinco pessoas morreram e 21 ficaram feridas nas cidades de Odessa e Midland, no oeste do Texas, depois de um homem abrir fogo contra pessoas aleatórias na tarde deste sábado, 31, informou a polícia de Odessa. Entre as vítimas do ataque, estão três policiais.

A polícia de Midland afirmou que um atirador ativo foi morto no cinema Cinergy, em Odessa, e que não havia outros. Mais cedo, oficiais disseram acreditar que havia dois atiradores em veículos separados na área.

O governador do Texas, Greg Abbott, declarou que está "de coração partido por esse ataque sem sentido e covarde". Ele planeja viajar para Odessa neste domingo (01).