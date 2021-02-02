AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • AstraZeneca é 82,4% eficaz com doses aplicadas em intervalo de 3 meses
Imunização

AstraZeneca é 82,4% eficaz com doses aplicadas em intervalo de 3 meses

A pesquisa, que ainda será revisada por pares, mostrou também que o imunizante é 76% eficaz na proteção contra a doença logo após a primeira injeção

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 15:35

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 fev 2021 às 15:35
vacina desenvolvida pela AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, se mostrou 82,4% eficaz na prevenção do coronavírus quando as duas doses são aplicadas em intervalo de três meses de diferença, de acordo com estudos conduzidos pela instituição de ensino britânica. Em um cenário em que o intervalo cai para menos de seis semanas, a eficácia é de apenas 54,9%.
A pesquisa, que ainda será revisada por pares, mostrou também que o imunizante é 76% eficaz na proteção contra a doença logo após a primeira injeção. Ainda segundo os testes, a transmissão da doença se reduziu 67% após as primeiras doses, pela análise de voluntários vacinados no Reino Unido.

Veja Também

Vacina russa Sputnik V tem 91,6% de eficácia contra Covid-19, aponta estudo

Casos globais de Covid-19 diminuíram pela 3ª semana seguida, diz OMS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Covid-19 Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Taça EDP das Comunidades 2026
Acompanhe ao vivo as finais da Taça EDP das Comunidades 2026
Casagrande com presidente Lula em Brasília (2024)
“Meu candidato à Presidência é o Lula”, carimba Casagrande
Imagem de destaque
Gelo nos testículos e doação de sangue: os mitos vendidos a homens que buscam 'melhorar' qualidade do esperma

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados