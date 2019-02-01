Assessor da Casa Branca sugere que Maduro aceite anistia de Guaidó

Jornalista brasileiro é retido e interrogado em quartel na Venezuela Crédito: Reproução/Instagram

O assessor especial de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, sugeriu hoje (31) ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e seus correligionários aproveitem a oferta de anistia feita pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente interino do país.

“Desejo a Nicolás Maduro e seus principais conselheiros uma aposentadoria longa e tranquila, vivendo em uma bela praia em algum lugar longe da Venezuela. Eles devem aproveitar a anistia do presidente Guaidó e seguir em frente, quanto antes melhor”, disse Bolton.

No último dia 23, Guaidó se autoproclamou presidente interino da Venezuela. Desde então, obtém apoio de boa parte da comunidade internacional, recebendo promessas de ajuda humanitária, suporte político e econômico, inclusive por parte do Brasil.

Em seu Twitter, Bolton postou uma mensagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na qual informa que conversou com Guaidó para “reforçar o forte apoio dos Estados Unidos à luta da Venezuela para recuperar sua democracia”.

Segundo o assessor especial publicou na sua conta pessoal, houve uma reunião ontem (30), nos Estados Unidos, para analisar a situação da Venezuela. De acordo com ele, o governo norte-americano está empenhado em ajudar os venezuelanos.