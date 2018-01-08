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Assalto relâmpago

Assalto milionário de joias em Veneza durou 20 segundos

Ladrões levaram peças de exposição do Palazzo Ducale
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 18:50

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 18:50

Assalto relâmpago: descoberta foi feita na sexta-feira (5) após a polícia assistir um vídeo da câmera de segurança do local. Crédito: Divulgação | ANSA
Vinte segundos. Este foi o tempo que ladrões levaram para roubar joias da mostra Tesori dei Mogul e dei Maharaja, que estava sendo realizada no Palazzo Ducale em Veneza, na Itália, na última quarta-feira (3).
A descoberta foi feita na sexta-feira (5) após a polícia assistir um vídeo da câmera de segurança do local. Na gravação é possível ver dois homens, um com uma boina e outro com uma touca na cabeça, vestidos com blusas de frio. Eles andam na pequena sala junto com mais quatro visitantes, mas quando as pessoas se afastam, os dois iniciam o roubo.
Enquanto um dos homens continua circulando pelo local para despistar, o outro se aproxima da redoma, a abre e retira as peças. A ação durou 20 segundos. No vídeo, também é possível escutar o som do alarme, que foi disparado às 10h (hora local). As autoridades continuam investigando o caso.
De acordo com os investigadores, estima-se que as peças valham alguns milhões de euros. A Delegacia local afirma que o preço declarado na entrada dos itens na Itália é de 30 mil euros.
Na exposição continham gemas de ouro, pedras preciosas e joias indianas produzidas entre os séculos 16 e 20 que pertenciam à Coleção Al Thani.

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