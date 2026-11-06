As novas investigações contra Russell Brand, considerado culpado de estupro e agressão

As denúncias das vítimas foram registradas por forças policiais de diferentes regiões do país. A Polícia Metropolitana de Londres criou uma equipe especial para investigar o caso, em uma operação batizada de Actinolite. Segundo a polícia, foram colhidos mais de 340 depoimentos de testemunhas, entre elas ex-empregadores, antigos colegas de trabalho e pessoas ligadas a Brand.