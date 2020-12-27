Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Argentina vai iniciar vacinação contra a Covid-19 na terça-feira (29)
Na frente do Brasil...

Argentina vai iniciar vacinação contra a Covid-19 na terça-feira (29)

O imunizante a ser aplicado será a vacina Sputnik V, desenvolvida pelo instituto russo Gamaleya. A Argentina, ao lado do Chile, está entre os primeiros países da América do Sul a iniciar a vacinação

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 13:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2020 às 13:30
Doses da vacina Sputnik V chegaram na Argentina
Doses da vacina Sputnik V chegaram na Argentina Crédito: Reprodução/Twitter @Aerolineas_AR
O presidente argentino Alberto Fernández anunciou pelo Twitter, que a campanha de vacinação contra o novo coronavírus começará na terça-feira (29) no país, a partir das 9h da manhã, horário de Brasília, simultaneamente em todas as províncias.
O imunizante a ser aplicado será a vacina Sputnik V, desenvolvida pelo instituto russo Gamaleya. A Argentina, ao lado do Chile, está entre os primeiros países da América do Sul a iniciar a vacinação de seus cidadãos contra a covid-19.
Na sexta-feira (25), o governo da Argentina havia anunciado que cidadãos de nações limítrofes - incluindo o Brasil - não poderiam retornar ao país até o dia 8 de janeiro, quando serão revistas as regras.
"Seguimos trabalhando unidos, porque nossa única preocupação é a saúde dos argentinos e argentinas", disse Fernández pelo Twitter.

Veja Também

Vacinas contra a Covid-19: conheça as diferentes fórmulas desenvolvidas

Em mensagem de Natal, Papa Francisco pede que países compartilhem vacinas

Portugal avisa população por SMS que vacinação começa neste domingo (27)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Derrota em dose dupla: o governo Lula virou "refém" do Congresso?
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Olha elaaa... a fórmula secreta de Ana Paula Renault
Jorge Messias durante sabatina no Senado Federal por vaga no STF
Rejeição de Messias abre caminho para uma mulher no STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados