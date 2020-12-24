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Novas exigências

Argentina restringe entrada e saída do país por aeroportos

Apenas dois aeroportos do país foram autorizados para viagens internacionais, Ezeiza e San Fernando, ambos atendendo a região da capital, Buenos Aires.

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 12:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2020 às 12:30
Buenos Aires, Argentina
Dois aeroportos que atendem Buenos Aires foram autorizados para viagens internacionais.  Crédito: divulgação
A Argentina estabeleceu novos requisitos para entrada e saída do país por via aérea, a partir desta sexta-feira (25) até o dia 8 de janeiro, informou o Ministério do Interior em comunicado divulgado nesta quarta-feira (23), em uma tentativa de conter o coronavírus.
Apenas dois aeroportos do país foram autorizados para viagens internacionais, Ezeiza e San Fernando, ambos atendendo a região da capital, Buenos Aires.
Entre as exigências estão um teste negativo para o coronavírus e a realização de uma quarentena obrigatória de 7 dias, disse o ministério.
De acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde, há 1.555.279 casos de coronavírus na Argentina, com 42.254 mortes pela doença e 1.379.726 pessoas que se recuperaram.

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