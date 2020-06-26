Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Argentina amplia restrições da quarentena e Chile passa de 260 mil casos
Coronavírus

Argentina amplia restrições da quarentena e Chile passa de 260 mil casos

Argentina já soma o total de infectados em 52.457, dos quais 1.167 morreram; já no Chile, o governo tem focado em ampliar o número de testes

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 16:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 16:52
Coronavírus - Covid19
Por conta da pandemia, a FMI prevê queda de 7,5% no PIB do Chile e de 9,9% no da Argentina em 2020. Crédito: PIRO4D/Pixabay
A Argentina anunciou nesta sexta-feira (26), a imposição de uma quarenta com restrições ampliadas na região metropolitana de Buenos Aires entre 1º e 17 de julho devido ao crescimento de casos de covid-19. A área concentra quase 18 milhões dos 44 milhões de habitantes do país. Na prática, a região volta a ter as restrições mais rigorosas à mobilidade e ao funcionamento do comércio, mantendo ativas somente as atividades essenciais e os profissionais ligados a elas, informa o jornal La Nación.
A decisão foi anunciada 98 dias depois do primeiro decreto de quarentena para tentar conter a disseminação do novo coronavírus, ocorrido em 20 de março. As autoridades tentam conter o aumento acentuado no número de casos e trabalham para evitar um colapso do sistema de saúde na região mais populosa da Argentina. O Ministério da Saúde do país afirmou hoje que mais 2 606 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas, elevando o total de infectados para 52.457, dos quais 1.167 morreram.
No Chile, onde o total de contaminações chegou a 263 mil - 4.296 nas últimas 24 horas -, o governo tem focado em ampliar o número de testes, que ontem passaram da marca de um milhão, segundo o jornal La Tercera. Até o momento, 5.068 pessoas morreram no Chile em decorrência da covid-19, de acordo com autoridades locais.
A situação também é grave no Peru, país que, na América Latina, só não tem mais casos e mais mortes do que o Brasil. O governo informou hoje que o total de contaminados chegou a 268.602, e o de mortos a 8.761. O Fundo Monetário Internacional (FMI) disse, em relatório, esperar uma queda no Produto Interno Bruno (PIB) peruano de 2020 em 14%, acima da queda média esperada para América Latina e caribe, de 9,4%. O órgão considera essa região do planeta como o "epicentro global da covid-19".
A FMI ainda prevê queda de 7,5% no PIB do Chile e de 9,9% no da Argentina em 2020.

JAPÃO

A agência de notícias Kyodo informou nesta sexta, 26, que o número de novos casos diários de covid-19 foi de 105 nas últimas 24 horas, passando de 100 pela primeira vez desde 9 de maio, o que está sendo interpretado como sinal de que o coronavírus está se espelhando com maior velocidade no país, a terceira economia do mundo. No total, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, 18.161 casos de covid-19 foram confirmados no Japão, e 971 pessoas morreram por causa da doença

Veja Também

Autoridades sanitárias dizem que 23 milhões foram infectados nos EUA

Buenos Aires discute novo "lockdown" e queda na economia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula repudia ataque a tiros ocorrido em evento com Donald Trump
Imagem de destaque
Pressão alta em animais: 6 sinais de alerta da doença
Imagem de destaque
O tiro necessário: entre a lei e a sobrevivência do Estado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados