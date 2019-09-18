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Petroleira

Arábia Saudita apresenta destroços de drones que ligariam Irã a ataques

Maliki declarou que os ataques foram disparados do norte, e não do sul, segundo as primeiras investigações sobre o caso

Publicado em 

18 set 2019 às 13:33

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 13:33

Arábia Saudita apresenta destroços de drones que ligariam Irã a ataques Crédito: Nasa/Reprodução
O porta-voz da coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, Turki al-Maliki, afirmou nesta quarta-feira (18) que os ataques cometidos no sábado (14) contra as instalações da petroleira saudita Aramco foram realizados com 18 drones e 7 mísseis de cruzeiro iranianos.
Maliki declarou que os ataques foram disparados do norte, e não do sul, segundo as primeiras investigações sobre o caso. A ofensiva contra as refinarias de Abqaiq e Khurais, na Arábia Saudita, foi reivindicada pelos rebeldes Houthis do Iêmen.
"Estamos trabalhando para saber exatamente o ponto de lançamento dos drones e mísseis, temos várias maneiras de identificar esse ponto, mas por enquanto não podemos dar mais informações sobre isto", concluiu o porta-voz.
Ele afirmou que o ataque "foi inquestionavelmente apoiado pelo
Irã
", embora tenha evitado responder a reiteradas perguntas sobre se o ataque veio da República Islâmica.
Ele também mostrou os destroços de três mísseis que não atingiram os alvos e foram recuperados e inspecionados, enquanto outros quatro atingiram a usina de Khurais. Além disso, acrescentou que 18 drones atacaram Abqaiq, a maior instalação de petróleo da Arábia Saudita.
Maliki afirmou que, depois de analisar os destroços, é possível afirmar que são de tipo Delta Wing iraniano e que todos os componentes analisados são iranianos. Ele destacou que o alcance dos drones é de 1,2 mil quilômetros e dos mísseis é de 700 quilômetros, por isso que considerou que "os mísseis nunca poderiam ser lançados do Iêmen", a partir dos territórios que estão sob o controle dos rebeldes xiitas.
O porta-voz saudita também defendeu os sistemas de defesa aérea da Arábia Saudita, que não puderam evitar o ataque múltiplo, causando a redução de 50% da produção de petróleo do reino por mais de 48 horas.
"Nossas defesas aéreas interceptaram mais de 200 mísseis balísticos e 258 drones", disse ele, enfatizando que "não há nação que esteja exposta" a esse número de ataques contra instalações governamentais e civis.
NOVAS AMEAÇAS DOS HOUTHIS
Os rebeldes iemenistas Hourhis ameaçaram nesta quarta-feira atacar "dezenas de alvos" nos Emiratos Árabes Unidos, um dos pilares da coalizão militar liderada pelos sauditas no Iêmen.
> Semelhanças e diferenças entre a crise do petróleo de 1973 e a atual
"Anunciamos que temos dezenas de alvos nos Emirados Árabes Unidos, entre eles Abu Dabi e Dubai, que podem ser atacados a qualquer momento", disse Yahiya Saree, porta-voz dos rebeldes xiitas.
RESPOSTA DIPLOMÁTICA
Donald Trump e Boris Johnson discutiram nesta quarta-feira (18) a necessidade de uma "resposta diplomática unida" da comunidade internacional após os ataques a instalações petroleiras da Arábia Saudita, segundo afirmou o político britânico.
Durante uma conversa por telefone, o presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro do Reino Unido condenaram os ataques, atribuídos ao Irã por Washington.
Os dois aliados também falaram sobre a questão iraniana e concordaram que "Teerã não deve ter uma arma nuclear", afirma o comunicado.
> Conheça a gigante do petróleo que sofreu ataque na Arábia Saudita

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