Mundo

Após polêmica com Obama, Trump promete divulgar documentos dos EUA sobre alienígenas e óvnis

Trump disse que vai divulgar os arquivos sobre alienígenas 'por causa do enorme interesse' sobre o assunto e após sugerir que Obama pode ter divulgado informações sigilosas.

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 07:12

Trump disse que não sabe se alienígenas são reais ou não Crédito: Reuters

O presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu instruir as agências do país, incluindo o Departamento de Defesa, a "iniciar o processo de identificação e divulgação" de arquivos governamentais sobre alienígenas e vida extraterrestre.

Trump fez a declaração em uma postagem em sua rede Truth Social, depois de acusar o ex-presidente Barack Obama (2009-2017) de revelar informações sigilosas quando o ex-presidente afirmou, em um podcast na semana passada, que "alienígenas são reais".

"Ele não deveria estar fazendo isso", Trump disse a repórteres a bordo do avião pesidencial, Air Force One, acrescentando: "Ele cometeu um grande erro."

Questionado se ele também acredita que alienígenas são reais, Trump respondeu: "Bem, eu não sei se eles são reais ou não."

Obama esclareceu seus comentários após a repercussão de suas declarações em entrevista Crédito: Getty Images

Obama disse ao apresentador Brian Tyler Cohen que acredita que alienígenas são reais, em uma entrevista divulgada no último sábado.

"Eles são reais, mas eu não os vi, e eles não estão sendo mantidos na Área 51", disse Obama. "Não existe uma instalação subterrânea a menos que haja uma enorme conspiração e tenham escondido isso do presidente dos Estados Unidos."

Após o comentário ganhar manchetes, Obama procurou esclarecer que acredita ser estatisticamente provável que exista vida além da Terra, dada a vastidão do universo.

Em uma publicação posterior no Instagram, Obama, que governou os EUA entre 2009 e 2017, esclareceu: "Não vi evidências, durante meu mandato, de que extraterrestres tenham feito contato conosco. De verdade!".

Os comentários iniciais de Obama foram feitos durante uma rodada rápida de perguntas no podcast. Não há indicações de que Obama tenha revelado informações sigilosas ao conceder a entrevista.

A BBC procurou Obama para comentar.

O democrata e Trump, um republicano, são adversários políticos de longa data.

Trump, por sua vez, afirmou na quinta-feira (19/02) que embora muitas pessoas acreditem na existência de alienígenas, ele nunca fala sobre o assunto e "não tem opinião a respeito".

Algumas horas depois, ele publicou no Truth Social que, "com base no enorme interesse demonstrado", buscará a divulgação de arquivos "relacionados à vida alienígena e extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados (UAP, na sigla em inglês) e objetos voadores não identificados (óvnis), e quaisquer outras informações relacionadas a esses assuntos altamente complexos, mas extremamente interessantes e importantes".

Em um relatório de 2024, o Pentágono afirmou que não havia "nenhuma evidência" de que o governo dos EUA tivesse encontrado vida alienígena, e que a maioria dos avistamentos de óvnis eram apenas objetos comuns.

Em 2023, a Câmara dos Representantes dos EUA realizou um painel sobre fenômenos anômalos não identificados (UAPs), mais conhecidos como óvnis. A audiência não trouxe grandes revelações nem confirmação de vida alienígena.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta