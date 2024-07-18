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Eleições nos EUA

Após atentado, Trump abre 5 pontos de vantagem sobre Biden em pesquisa

Pesquisa aponta que 26% dos eleitores estão mais dispostos a votar em Trump por causa da tentativa de assassinato do último sábado (13)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 jul 2024 às 20:25

Publicado em 18 de Julho de 2024 às 20:25

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump abriu cinco pontos porcentuais de vantagem ante o atual presidente americano, Joe Biden, em pesquisa de intenções de voto conduzida pelo instituto YouGov para a CBS News.
Segundo o levantamento, Trump tem 52% da preferência do eleitorado, comparado com 47% de Biden. Na sondagem anterior, de 3 de julho, Trump liderava por uma margem menor, de 2 pontos porcentuais.
Nos Estados mais importantes para uma vitória no Colégio Eleitoral, o republicano reúne 51% das intenções, enquanto o democrata tem 48%. A pesquisa aponta que 26% dos eleitores estão mais dispostos a votar em Trump por causa da tentativa de assassinato do último sábado, mas 67% dizem que o atentado não mudou a opinião.
O YouGov também testou um cenário hipotético no qual a vice-presidente Kamala Harris enfrenta Trump como candidata no topo da chapa. Nesta hipótese, Trump aparece com 51% e Harris, com 48%.
A pesquisa ouviu 2.247 eleitores registrados entre 16 e 18 de julho. A margem de erro é de 2,7 pontos porcentuais para cima e para baixo. Os Estados-pêndulos testados foram: Arizona, Georgia, Michigan, Carolina do Norte, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin.

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