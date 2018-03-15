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Incesto duplo

Americana é condenada por se casar com filho e filha

Patrícia Spann, de 45 anos, foi condenada a dois anos de prisão e mais oito sob condicional de incesto duplo

Publicado em 14 de Março de 2018 às 21:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 21:25
Patricia e Misty Crédito: Divulgação | Stephens County District Court
Uma mulher foi condenada a dois anos de prisão e mais oito sob condicional por incesto duplo. Patricia Spann, de 45 anos, casou-se com um filho e uma filha.
O primeiro crime ocorreu em 2008, quando a americana de Oklahoma se casou com o filho, Jody, de 18 anos. O casamento foi anulado dois anos depois, por se tratar de incesto. À epoca, Jody contou ter sido vítima de manipulação pela mãe.
Em tribunal, Patricia alegou que o casamento era de fachada, sem contato sexual, e feito apenas para que Jody não precisasse se alistar no Exército. O filho não confirmou a versão.
Em 2016, Patricia voltou a praticar incesto. Ela se casou com a filha Misty Spann, de 25 anos. A duas viviam em uma casa em Duncan (Oklahoma, EUA) até que a relação foi descoberta por uma assistente social. Meses depois, o casamento foi anulado e a americana foi indiciada, relatou o "Daily Star".
Patricia e Misty chegaram a fazer planos de adotar uma criança.
Após dar à luz, Patricia perdeu a guarda e o contato com Misty. O nome correto dela não consta da certidão de nascimento da filha, o que facilitou a união legal. As duas se reencontraram em 2014, quando se iniciou um relacionamento sexual. Misty também foi detida e condenada a 10 anos de condicional, mas a pena foi suspensa devido a uma falha no processo.

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