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Covid-19

Alemanha supera a marca de mil mortos por coronavírus

A incidência de contágio nacional está em torno de 96 pessoas infectadas por 100 mil habitantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 10:34

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 10:34

Bandeira da Alemanha
Bandeira da Alemanha Crédito: Pixabay
A Alemanha ultrapassou a barreira das mil mortes em decorrência do coronavírus. Com as 145 vítimas registradas nas últimas 24 horas, o país chegou à marca de 1.017 mortos, segundo informações do Instituto Robert Koch, centro nacional responsável pela epidemiologia.
As novas informações também apontam que o número de casos confirmados segue aumentando. No mesmo período analisado, foram registrados 6.174 novos casos, o que elevou a quantidade total para 79.696. Os Estados mais afetados continuam sendo Baviera, onde fica localizada a cidade de Munique, Renânia do Norte-Vestfália, que abriga cidades como Düsseldorf e Colônia, e Baden-Württemberg, cuja cidade polo é Estugarda (Stuttgart, em alemão).
A incidência de contágio nacional está em torno de 96 pessoas infectadas por 100 mil habitantes. Quanto aos mortos, o presidente do Instituto Robert Koch informou que 872 vítimas tinham mais de 70 anos de idade, e que a média é de 80 anos.
Os números do centro de epidemiologia alemão são menores do que os colhidos pela Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, que usa um método de recolhimento de dados mais dinâmico. De acordo com a instituição americana, a Alemanha já tem 84.794 casos confirmados e 1.107 mortos.

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