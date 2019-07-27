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Um é brasileiro

Acidente em boate na Coreia do Sul deixa 2 mortos e 16 feridos

Entre os feridos estão um brasileiro, um norte-americano, dois neozelandeses, um holandês e um italiano, além de outros atletas que participam de um campeonato mundial de natação

Publicado em 

27 jul 2019 às 19:38

Publicado em 27 de Julho de 2019 às 19:38

Acidente em boate na Coreia do Sul deixa 2 mortos e 16 feridos Crédito: Reprodução / TV Globo
Um balcão de uma boate na Coreia do Sul desabou neste sábado, matando duas pessoas e ferindo 16. Entre os feridos estão um brasileiro, um norte-americano, dois neozelandeses, um holandês e um italiano, além de outros atletas que participam de um campeonato mundial de natação. Segundo autoridades sul-coreanas, centenas de pessoas estavam na casa noturna, localizada na cidade de Gwangju, no sul do país, próxima à vila dos atletas. Os nomes das vítimas não foram revelados.
A polícia local informou que deteve um dos sócios da boate e convocou outros três dirigentes do clube para investigar se o balcão que desabou havia obtido autorização.
De acordo com o comitê organizador local dos campeonatos, oito dos atletas que participam da competição ficaram feridos, a maioria deles de forma leve. Sete já retornaram para o alojamento após ficar em observação em hospitais da cidade e um teve ferimentos graves na perna e receberia pontos.
A federação internacional de natação (Fina, na sigla em francês), divulgou em comunicado que está "monitorando atentamente a situação e adotará todas as medidas para garantir cuidados médicos e assistência aos atletas".
Christopher Ramsey, CEO do Polo Aquático dos Estados Unidos, entidade que reúne clubes do esporte no país e organiza campeonatos nacionais, contou que jogadores das delegações masculina e feminina de polo dos EUA estavam celebrando a vitória da seleção feminina no campeonato quando o desastre aconteceu. Fonte: Associated Press.

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