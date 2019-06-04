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Prisão rejeitada

Ação contra Julian Assange por estupro sofre revés

O ativista ainda corre risco de ser extraditado para os EUA, onde é acusado pelo vazamento de informações sigilosas

Publicado em 04 de Junho de 2019 às 11:16

Publicado em 

04 jun 2019 às 11:16
Julian Assange, fundador do WikiLeaks Crédito: Reprodução | Twitter | Arquivo
Um tribunal sueco rejeitou ontem um pedido de prisão, referente a uma acusação de estupro, contra Julian Assange, fundador do WikiLeaks preso em Londres. A decisão, que pode ser modificada em segunda instância, é considerada um revés para a acusação, que esperava obter a extradição de Assange para a Suécia antes da prescrição dos crimes, em agosto de 2020.
> Jornais dos EUA reagem à acusação de espionagem contra Julian Assange
O ativista ainda corre risco de ser extraditado para os EUA, onde é acusado pelo vazamento de informações sigilosas. (Com agências internacionais).

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