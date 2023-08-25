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A trajetória de Yevgeny Prigozhin, chefe do Grupo Wagner e ex-aliado de Putin

Autoridades russas confirmaram que o líder do grupo de mercenários Wagner, Yevgeny Prigozhin, estava a bordo de avião que caiu na Rússia.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

25 ago 2023 às 10:03

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 10:03

Autoridades russas confirmaram que o líder do grupo de mercenários Wagner, Yevgeny Prigozhin, estava a bordo de avião que caiu na Rússia.
Os dez ocupantes morreram quando a aeronave caiu perto da cidade de Tver. Todos os corpos foram recuperados, segundo a agência russa.
Não está claro o que ocorreu com o avião, se foi abatido ou se houve uma explosão a bordo, por exemplo. Uma investigação criminal foi aberta para analisar a queda do avião, que é de fabricação da brasileira Embraer.
A repórter Julia Braun conta os principais detalhes da violenta trajetória de vida e morte do chefe do grupo mercenário.

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