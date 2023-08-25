A trajetória de Yevgeny Prigozhin, chefe do Grupo Wagner e ex-aliado de Putin

Autoridades russas confirmaram que o líder do grupo de mercenários Wagner, Yevgeny Prigozhin, estava a bordo de avião que caiu na Rússia.

Os dez ocupantes morreram quando a aeronave caiu perto da cidade de Tver. Todos os corpos foram recuperados, segundo a agência russa.

Não está claro o que ocorreu com o avião, se foi abatido ou se houve uma explosão a bordo, por exemplo. Uma investigação criminal foi aberta para analisar a queda do avião, que é de fabricação da brasileira Embraer.