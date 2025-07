Mundo

A 'rainha virgem': por que Elizabeth 1ª da Inglaterra nunca quis se casar

Elizabeth 1ª, filha de Henrique 8°, é a única rainha da Inglaterra que nunca se casou.

Publicado em 27 de julho de 2025 às 19:25

O Crédito: Alamy

Em uma noite de julho de 1575, a rainha Elizabeth 1ª, que estava com 41 anos, chegou ao Castelo de Kenilworth, em Warwickshire, no Reino Unido, para o que seria sua mais longa e última visita. >

Ela havia dado o castelo a Robert Dudley em 1563 e concedido a ele o título de conde de Leicester no ano seguinte. >

Dudley era um dos favoritos da rainha, e acredita-se que tenha sido seu amigo de infância. A natureza exata de seu relacionamento próximo foi alvo de muitas fofocas.>

Antes da chegada da rainha, Dudley havia feito uma grande reforma no magnífico castelo. Havia construído novos prédios, criado um novo jardim e elaborado um projeto de paisagismo para a propriedade.>

>

E o conde não mediu esforços para proporcionar entretenimento na forma de música, dança, acrobacias, fogos de artifício e interlúdios dramáticos realizados por atores fantasiados.>

No enorme lago ao redor do castelo, havia uma ilha flutuante habitada pela "Dama do Lago". Havia um golfinho de 7,3 metros que escondia músicos, e uma sereia de 5,5 metros.>

Dudley não economizou nos gastos e investiu milhões de libras por dia - nos valores atuais. Toda a extravagância foi interpretada como um elaborado e caro cortejo; nos dias de hoje, seria como contratar um avião para exibir uma faixa dizendo "case-se comigo". >

"As festividades de 1575 foram uma tentativa de cortejar Elizabeth — o casamento é um tema presente em alguns dos atos", explica à BBC Jeremy Ashbee, curador-chefe de propriedades do English Heritage, organização que administra mais de 400 monumentos, edifícios e lugares históricos na Inglaterra. >

"Elizabeth Goldring, que fez um estudo detalhado sobre o nobre inglês, classificou o ato como 'sua cartada'.">

A aposta de Dudley parecia estar indo de vento em popa, até que tudo mudou. O ponto alto da estadia deveria ter sido uma apresentação na quarta-feira, 20 de julho. O espetáculo nunca aconteceu. >

Será que foi simplesmente o mau tempo que impediu a realização do evento, como dizia a versão oficial? Ou será que a monarca ficou sabendo do tema da apresentação e se irritou?>

O espetáculo mostrava Diana, deusa da castidade, à procura de uma de suas castas ninfas, chamada Zabetta, uma versão do nome Elizabeth.>

E era concluído com um mensageiro de Juno, deusa do casamento, dirigindo-se diretamente a Elizabeth e implorando que ela não seguisse o caminho de Diana — e que, em vez disso, se casasse. >

Dudley desfrutava de uma certa liberdade com a rainha, mas isso talvez tenha ido longe demais.>

Seja qual for o motivo, o espetáculo nunca foi realizado, e os festejos terminaram. >

A rainha permaneceu em seus aposentos por mais alguns dias antes de partir em 27 de julho.>

Orgulhosa e impetuosa

"Acho que ela é incrivelmente interessante, e que é uma ótima maneira de analisar como tratamos as mulheres hoje em dia. Esse evento [que Dudley planejou] em Kenilworth era para ser uma grande celebração para Elizabeth; era para ser luxuoso e agradável. Mas, ao mesmo tempo, estava carregado de algo mais", avalia a artista Lindsey Mendick, que comemorou o 450º aniversário da visita com Wicked Game, uma grande instalação escultural no castelo.>

"Para mulheres poderosas como Elizabeth, recusar-se a se casar ou a ter filhos era um ato radical de autopreservação e autonomia", acrescenta.>

Elizabeth 1ª, filha de Henrique 8°, é a única rainha inglesa que nunca se casou. Ela chegou ao poder em 1558, aos 25 anos, herdando problemas religiosos, políticos e financeiros de seus dois antecessores, seu meio-irmão, Edward 6° (1537-1553), e sua meia-irmã, Mary 1ª (1516-1558)>

Conselheiros e membros do Parlamento pediram repetidamente que ela se casasse para proteger a segurança da Inglaterra. Uma mulher governando sozinha? Inconcebível. >

Acreditava-se que uma rainha precisava se casar, não apenas para gerar um herdeiro do sexo masculino a fim de evitar disputas sucessórias, mas também para que um homem pudesse assumir o comando de assuntos políticos e militares. >

Os apelos para que ela se casasse eram incessantes, e surgiram vários pretendentes. Elizabeth repetidamente se esquivou e recusou. Por quê?>

'Nenhum amo'

É bem possível que ela simplesmente achasse intolerável a ideia de ter que obedecer ou se submeter a um marido — qualquer marido. Afinal de contas, ela era muito culta (aprendeu cinco idiomas — francês, italiano, espanhol, latim e flamengo — e havia estudado história e retórica), muito inteligente, orgulhosa e impetuosa. >

Diz-se que ela declarou: "Terei apenas amante, e nenhum amo".>

Além disso, Elizabeth sabia que uma mulher podia governar perfeitamente bem sem a "supervisão" de um homem. No verão de 1544, no Palácio de Hampton Court, ela testemunhou como a erudita Katherine Parr, sexta esposa de Henrique 8º, governava com total autoridade enquanto o rei estava em campanha na França. >

Katherine era uma regente mais do que capaz, e Elizabeth parece ter sido profundamente influenciada ao ver sua madrasta exercendo o poder e aceitando a humilde deferência de poderosos ministros e cortesãos do sexo masculino.>

Elizabeth 1ª, interpretada aqui por Cate Blanchett em Crédito: Alamy

Além disso, sua própria família imediata não havia proporcionado uma imagem feliz do casamento. Seu pai mandou prender sua mãe, Ana Bolena, sob falsas acusações de adultério e conspiração e, depois, de forma chocante, mandou decapitá-la quando Elizabeth tinha apenas três anos.>

Alguns sugeriram que Elizabeth poderia ter medo de sexo. Alison Weir, por exemplo, em seu livro Elizabeth, the Queen (Elizabeth, a Rainha, em tradução livre), questiona se a monarca pode ter concluído que "o envolvimento sexual estava intrinsecamente ligado à morte". >

De acordo com o jornal britânico The Telegraph, a série da BBC de 2005 Elizabeth 1ª: a rainha virgem retratou "uma monarca aterrorizada com o sexo". >

Paula Milne, que escreveu o roteiro, disse na época: "Se me pedissem para escrever uma obra sobre uma mulher contemporânea cuja mãe havia sido assassinada por seu pai, eu teria que analisar o impacto psicológico.">

De fato, Elizabeth gostava da companhia de homens bonitos e podia flertar com eles. No entanto, ela tinha muitos motivos para temer a gravidez e o parto. >

O parto era uma situação de alto risco na época da dinastia Tudor. Jane Seymour, a terceira esposa de Henrique 8º, morreu no parto, e Katherine Parr morreu de uma doença logo após dar à luz, assim como a avó de Elizabeth, Elizabeth de York.>

As representações de Elizabeth

Mas havia razões políticas, além de pessoais, para não se casar. Manter o país livre da influência de potências estrangeiras pode ter sido uma consideração. >

Além disso, a perspectiva de Elizabeth ser pedida em casamento por outros membros da realeza europeia poderia ter fortalecido seu poder de negociação em relação à França, Espanha e outras nações. >

Enquanto isso, se ela tivesse se casado com um nobre inglês (e Dudley poderia ter sido uma possibilidade se a esposa dele, Amy Robsart, não tivesse morrido em circunstâncias um tanto suspeitas em 1560), ela teria irritado automaticamente outro nobre inglês.>

Desde o início de seu reinado, Elizabeth 1ª cultivou sua imagem de rainha virgem Crédito: Alamy

Assim, ela manteve todos na expectativa. Ela parecia ter uma compreensão instintiva do que hoje chamamos de relações pública e gostava de se apresentar como totalmente dedicada ao seu reino. >

Desde o início de seu reinado, ela cultivou a imagem da rainha virgem.>

Em 1559, ela afirmou, em resposta aos parlamentares que pediam a ela para se casar, que um dia "uma pedra de mármore vai declarar que uma rainha, tendo reinado durante tal período, viveu e morreu virgem".>

No filme de Shekhar Kapur, Elizabeth, de 1998, a jovem monarca — interpretada por Cate Blanchett, que interpreta novamente a rainha na sequência de 2007, Elizabeth: A Era de Ouro — se transforma propositalmente na rainha virgem e, toda de branco, se apresenta diante da sua corte atônita, anunciando: "Estou casada... com a Inglaterra".>

O filme de Kapur brinca com os fatos históricos, mas essa fala ecoa a afirmação real da rainha, feita em 1559, de que ela não se casaria porque "já estava unida a um marido que é o reino da Inglaterra". >

Sua irmã Mary 1ª — também conhecida como "Bloody Mary" — havia afirmado algo semelhante, mas depois se casou com Filipe 2° da Espanha.>

A decisão de Elizabeth de não se casar tem sido um elemento fundamental das representações dela na cultura popular. A conexão entre sexo e morte foi feita na série Elizabeth R., da BBC, vencedora de vários prêmios Emmy em 1971.>

Elizabeth, interpretada por Glenda Jackson, diz logo no primeiro episódio:>

"Não confio em nenhum homem desde o dia em que eu tinha oito anos, e a rainha Catherine Howard [quinta esposa de Henrique — decapitada] correu gritando pelas galerias do palácio para suplicar ao grande Henrique... De todos os lados, os homens a haviam traído... Primeiro vem a confiança, depois a paixão e, por fim, a morte".>

A Elizabeth caricata, interpretada pela atriz Miranda Richardson, que aparece na segunda temporada da famosa série Blackadder, comenta no primeiro episódio: "Todo mundo parece se casar, menos eu". >

Mas, na série, ela usa a promessa de casamento para manipular o personagem Blackadder e outras pessoas para que façam o que ela quer.>

O filme Crédito: Alamy

Será que a verdadeira Elizabeth havia permitido que Dudley pensasse que poderia ter uma chance? E o que a visita a Kenilworth significou para o relacionamento deles? >

"Não acredito que ele tenha se sentido humilhado pela rejeição do pedido de casamento", diz Ashbee.>

"Ele ficou satisfeito com a publicação de um relato oficial das festividades logo depois e, em seu testamento, estipulou que o castelo deveria ser deixado exatamente como estava. Tenho a impressão de que ele viu 1575 como seu 'melhor momento'. Ele certamente não se retirou silenciosamente para a vida privada depois de 1575.">

Elizabeth ficou furiosa com Dudley por um tempo quando ele se casou com Lettice Knollys em 1578 — mas ela o perdoou. Quando ele morreu, em 1588, ela se trancou no quarto por tanto tempo que seu principal conselheiro ordenou que as portas fossem abertas à força. >

E, quando Elizabeth morreu em 1603, um bilhete que Dudley havia enviado a ela pouco antes de morrer foi encontrado em um cofre que a rainha mantinha ao lado da cama. Ela escreveu no papel: "A última carta dele".>

Leia a íntegra desta reportagem (em inglês) no site BBC Culture.>

