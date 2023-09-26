A polêmica envolvendo Paulo Freire que levou à queima de livros didáticos no México

Paulo Freire é um dos educadores mais estudados e citados em todo o mundo. Ao mesmo tempo, é figura central na guerra cultural entre esquerda e direita no Brasil.
E agora, ele virou pivô de uma disputa política também no México, que culminou até com episódios de queimas de livros e denúncias de ameaças de morte.
Neste vídeo, a repórter Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil em Washington e enviada especial a Havana, explica como o pedagogo brasileiro foi parar no meio de discussões políticas e educacionais mexicanas.