A mulher que envia US$ 10 mil por semana para que crianças migrantes detidas nos EUA possam comprar comida: 'É uma fada-madrinha'

Foi assim que, do computador da biblioteca do centro, ele enviou para Revkin a seguinte mensagem: "Olá, gostaria de me apresentar. Sou [***], pai de quatro filhos e minha advogada me disse que vocês ajudam com dinheiro para comprar coisas. Gostaria de saber se é possível me ajudar para comprar água, escovas de dentes, pasta de dentes e alguns lanches para meus filhos. Agradeceria muito se me ajudassem. Muito obrigado."