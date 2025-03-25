A lista do Reino Unido com chikungunya, oropouche e outras 'ameaças à saúde pública'

O Reino Unido acaba de divulgar uma nova lista de doenças infecciosas que podem representar ameaças futuras à saúde pública.
Algumas são causadas por vírus que têm potencial de causar uma pandemia global — como foi o caso do coronavírus por trás da covid-19 — enquanto outras são enfermidades que geram grandes danos ou para as quais não há tratamentos disponíveis.
A gripe aviária aparece na lista recém-divulgada, assim como doenças transmitidas por mosquitos, que podem se tornar comuns com o aumento das temperaturas devido às mudanças climáticas, de acordo com a Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido (UKHSA na sigla em inglês).
É o caso de doenças muito comuns em regiões mais quentes, como dengue, zika e chikungunya no Brasil, que já começam a aparecer com mais frequência em regiões de clima temperado do Hemisfério Norte.
O objetivo da nova lista é orientar investidores e cientistas, para que eles possam concentrar esforços nas pesquisas de novas vacinas, testes e medicamentos.
'Esforço global'
Não há uma classificação ou prioridade dentro da lista, já que as ameaças à saúde pública mudam constantemente, destaca a professora Isabel Oliver, diretora científica da UKHSA.
A ideia é que esse material seja atualizado pelo menos uma vez ao ano, para evitar uma repetição do que aconteceu na pandemia de covid-19, quando os especialistas estavam se planejando para um surto totalmente diferente, relacionado ao influenza, o causador da gripe.
"Quando a covid-19 chegou, demoramos muito para ajustar a resposta a uma ameaça diferente, o que foi parte do motivo pelo qual precisamos do lockdown", avalia o professor Mark Woolhouse, da Universidade de Edimburgo, na Escócia.
"Desde a pandemia, tivemos muitas iniciativas para entender melhor a diversidade de ameaças à saúde que o Reino Unido e o mundo podem enfrentar nos próximos anos."
"O exercício de priorização de patógenos da UKHSA é uma contribuição bem-vinda para esse esforço global", avalia o especialista.
'Altamente contagiosos'
Uma família de vírus chamada Paramyxoviridae, que inclui o sarampo, está na lista.
Esse era o tipo de ameaça pandêmica com a qual as agências de saúde pública ao redor do mundo estavam mais preocupadas, destaca Woolhouse.
Um novo vírus semelhante ao sarampo seria altamente transmissível e "impossível de controlar até mesmo num lockdown mais rigoroso", tornando-o "uma ameaça muito pior do que a covid-19".
"Ele também seria consideravelmente mais mortal e, ao contrário da covid-19, seria uma [grande] ameaça para as crianças", complementa Woolhouse.
O pesquisador aponta que a UKHSA deve consultar especialistas em saúde animal para atualizações futuras da lista, uma vez que muitos surtos novos e emergentes começam como doenças zoonóticas, que pulam para diferentes espécies antes de infectar humanos.
Algumas bactérias também aparecem na lista, incluindo a causadora da gonorreia, onde a resistência aos tratamentos antibióticos disponíveis hoje é um problema crescente.
A lista dos patógenos ou doenças que representam ameaças
- Adenovírus;
- Febre de Lassa (infecção viral);
- Norovírus;
- Paramyxoviridae (família de vírus que inclui o sarampo);
- Mers (infecção viral);
- Ebola (e vírus simulares, como o Marburg);
- Flaviviridae (família que inclui dengue, zika e hepatite C);
- Hantavírus;
- Febre hemorrágica da Crimeia-Congo (infecção viral);
- Gripe (incluindo a gripe aviária);
- Vírus Nipah;
- Oropouche (infecção viral);
- Febre do Vale do Rift (infecção viral);
- Mielite flácida aguda;
- Metapneumovírus humano (HMPV);
- Mpox;
- Chikungunya;
- Antraz (infecção bacteriana);
- Febre Q (infecção bacteriana);
- Enterobacteriaceae (bactérias como E. coli e Yersinia pestis);
- Tularemia (infecção bacteriana);
- Moraxellaceae (bactéria que causa infecções nos pulmões, no sistema urinário e na circulação sanguínea);
- Gonorreia;
- Staphylococcus(espécie de bactéria);
- Streptococcus dos grupos A e B (espécie de bactéria).